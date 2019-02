Rotterdam: Chardy victime de Medvedev

Jérémy Chardy n'a pas pu enrayer la dynamique d'un Daniil Medvedev, vainqueur à Sofia ce week-end et tombeur du Français ce mercredi pour l'entrée en lice du Russe au tournoi de Rotterdam.

La tête de série n°5, également finaliste à Brisbane en début d'année (il totalise 11 victoires en 2019 pour seulement 2 défaites), domine le 35e joueur mondial en 2 sets et 1h33 (7-6 [2], 6-2). Chardy aura laissé passer sa chance dans le jeu décisif de la première manche, avant de subir la loi d'un adversaire en confiance, avec lequel il aura su faire jeu égal au nombre de points gagnants (22-22), mais en commettant 31 fautes directes.

Au prochain tour, Medvedev (23 ans) se verra proposer un autre chose de générations avec face à lui l'Espagnol Fernando Verdasco (35 ans), vainqueur de l'Australien Matthew Ebden (7-5, 6-4).

