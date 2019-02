Rotterdam: 7 sur 7 pour Tsonga ! 

Les victoires s'enchaînent et la confiance forcément s'accumule pour Jo-Wilfried Tsonga, lauréat du titre à l'Open Sud de Montpellier le week-end dernier, qui remporte ce jeudi, en 8e de finale du tournoi de Rotterdam, un 7e succès de rang aux dépens du jeune Néerlandais Tallon Greeksport, bénéficiaire d'une wild-card. Au lendemain de sa 'perf' face à la tête de série n°2 Karen Khachanov, le 211e joueur mondial n'a pas su confirmer et s'incline après avoir résisté le temps de la première manche, perdue au jeu décisif face à un Tsonga clinique et solide dans les moments décisifs de ce match sans aucun break concédé et remporté sans encombre après 1h16 de jeu (7-6 [5], 6-1).

Le Manceau a désormais rendez-vous avec un client d'un autre calibre, et autre homme en forme du moment, Daniil Medvedev (n°5), vainqueur à Sofia la semaine dernière et face auquel le Français reste sur un revers en demi-finale début janvier, à Brisbane (7-6 [2], 6-2). Le Russe en est à 6 victoires consécutives, après avoir écarté l'Espagnol Fernando Verdasco (6-2, 7-5).