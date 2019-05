Rome: Première pour Schwartzman

Solide joueur de terre battue, Diego Schwartzman s'est invité pour la première fois dans le dernier carré d'un Masters 1000, à Rome, après sa victoire en quarts de finale sur Kei Nishikori (6-4, 6-2).

L'Argentin, quart-de-finaliste l'an passé à Roland-Garros, sera opposé samedi à Novak Djokovic ou Juan Martin del Potro pour une place en finale.

That feeling when you beat Kei Nishikori 6-4, 6-2 to reach your first #ATPMasters1000 semi-final



@dieschwartzman | #IBI19 pic.twitter.com/dRBZcmytiq