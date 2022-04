Rome : Les Russes et Biélorusses interdits également ?

Andrey Rublev, Karen Khachanov ou encore Aryna Sabalenka, cadors du tennis mondial, pourront-ils prendre part au prestigieux tournoi de Rome, qui débutera le 8 mai ? Rien n’est moins sûr. Le Corriere della Serra révélait en fin de semaine dernière que les joueurs et joueuses russes et biélorusses pourraient bien être privés du tournoi romain, comme ce sera le cas à Wimbledon en juillet prochain. Mais si ce sont les organisateurs du tournoi londonien qui ont pris cette décision drastique, suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a deux mois, c’est le gouvernement italien qui devrait avoir le dernier mot concernant les Internationaux d’Italie.

"Le gouvernement fera le meilleur choix pour le pays

Ce lundi, le président du Comité olympique Italie Giovanni Malago s'est exprimé à ce sujet dans les colonnes du Corriere della Serra : « La Commission exécutive du Comité international olympique a recommandé à toutes les fédérations de ne pas inviter d'athlètes russes et bélarusses à leurs tournois et événements sportifs. Wimbledon, qui est un cercle privé, a suivi cette indication. Toutes les principales fédérations internationales, à l'exception de la fédération européenne de basket qui a pris du temps, ont accepté et suivi les recommandations du CIO. Seul le monde du tennis a été surpris que Wimbledon adhère aux directives du monde olympique international. La décision revient au gouvernement. Il étudiera le dossier, il évaluera la situation, puis il fera un choix, le meilleur pour le pays, j'en suis convaincu. » A ce jour, joueurs et joueuses russes et biélorusses sont inscrits au tournoi de Rome (le n°2 mondial Daniil Medvedev est d'ores et déjà forfait en raison d'une hernie discale) : Andrey Rublev, Karen Khachanov, Aslan Karatvev, Aryna Sabalenka, Victoria Azarenka, Daria Kasatkina, Veronika Kudermetova, Liudmila Samsonova et Ekaterina Alexandrova. La décision concernant leur participation sera prise dans les tout prochains jours.