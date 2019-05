Rome: La pluie gâche les plans des organisateurs

Les "bonnes affaires" de la Fédération italienne de tennis (FIT), qui n'a pas hésité à multiplier par trois les prix des places sur le court central du Foro Italico..., tombent à l'eau. Comme on le craignait dès mardi soir, les conditions météo perturbent le programme des tournois masculin et féminin de Rome.

La dépression coincée sur les Balkans et l'Italie promet a priori une journée très pluvieuse sur la capitale italienne et aucun match n'a pu être lancé ce mercredi matin.

L'organisation, dans une dernière publication sur son compte Twitter, indiquait qu'aucune balle ne serait échangée au mieux avant 13h15.

