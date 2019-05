Rome: Khachanov et Shapovalov avancent

Au cœur d'une saison 2019 pour le moment difficile, Karen Khachanov a dû batailler pour franchir le 1er tour du Masters 1000 de Rome. Le Russe, 13e du classement ATP mais seulement 65e à la Race, s'est imposé en trois sets face à l'Italien Lorenzo Sonego (6-3, 6-7 [1], 6-3), et n'a pas hésité à régler ses comptes avec le public transalpin après la rencontre.

C'est passé également pour Denis Shapovalov, vainqueur de Pablo Carreno-Busta (6-3, 7-6 [5]), et qui défiera Novak Djokovic au prochain tour.

Chapeau for Shapo @denis_shapo gets past Pablo Carreno Busta 6-3 7-6(5) to set R2 clash with Novak Djokovic at #ibi19 pic.twitter.com/BbdcI8AjL1