Rome: Federer également forfait

Après Naomi Osaka, c'est un deuxième forfait de taille qui touche le tournoi de Rome, au lendemain d'une journée qui aura vu les principales têtes d'affiche jouer deux rencontres.

Ce vendredi midi, c'est en effet Roger Federer qui doit renoncer, alors qu'il devait affronter Stefanos Tsitsipas à partir de 16 heures. Jeudi soir, le Suisse s'était imposé au tie-break du troisième set contre Borna Coric.

Tsitsipas affrontera Fernando Verdasco ou Rafael Nadal.

Unfortunately, King Roger had to withdraw from the tournament due to an injury to his right leg. We wish him a fast recovery. Thank you for the incredible emotions.

