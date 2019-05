Rome: En patron, Nadal passe en finale

Rafael Nadal tient sa revanche. Après avoir perdu en demi-finale la semaine dernière à Madrid face à Stefanos Tsitsipas (6-4, 2-6, 6-3), "Rafa" est venu à bout de ce même adversaire en 1h42, ce samedi, dans le dernier carré du Masters 1000 de Rome (6-3, 6-4).

L'Espagnol, qui n'a toujours pas concédé un set dans le tournoi, se qualifie ainsi sans trembler pour la finale. Le Majorquin y affrontera le vainqueur de la rencontre entre Novak Djokovic et Diego Schwartzman, et tentera de décrocher son 9e titre sur la terre battue italienne.

on the prize @RafaelNadal defeats Tsitsipas 6-3, 6-4 to reach the Rome final #ibi19 pic.twitter.com/lr1YPkbKmY