Rome: Djokovic, Tsitsipas et Del Potro avancent

Le programme avance bien au Masters 1000 de Rome, où les têtes de série assurent. C'est le cas de Novak Djokovic, vainqueur autoritaire de Denis Shapovalov (6-1, 6-3), et qui sera opposé à Kohlschreiber ou Cecchinato dans la soirée pour une place en quarts de finale.

Pas de problème non plus pour le joueur vaincu par Djokovic en finale à Madrid, Stefanos Tsitsipas qui a bien négocié son entrée en lice au Foro Italico face au prodige italien Jannik Sinner (17 ans), défait en deux sets (6-3, 6-2). Le Grec retrouvera lui Radu Albot ou Fabio Fognini pour son deuxième match de la journée..

Enfin, Juan Martin del Potro s'est joliment défait de David Goffin (6-4, 6-2), et qui n'affrontera pas Nick Kyrgios au prochain tour. Le fantasque Australien, qui était opposé à Casper Ruud, a pété les plombs dans le troisième set. Après avoir écopé d'un jeu de pénalité, Kyrgios a jeté une chaise sur le court avant de ranger ses affaires et de s'en aller...

Roll on, Nole



Four-time Rome champion @DjokerNole powers into the round of 16 with a 6-1 6-3 victory over Denis Shapovalov. #ibi19 pic.twitter.com/4D6M0PrSz7