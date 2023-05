Rome : Djokovic de retour à l'entraînement, vers une présence en Italie ?

Vers une autre bonne nouvelle en ce mardi pour Novak Djokovic. Après avoir appris qu'il pourrait bel et bien participer à l'US Open cette saison, avec la fin de la vaccination obligatoire pour les étrangers afin d'entrer sur le sol américain, le Serbe vient de reprendre l'entraînement. Forfait au Masters 1000 de Madrid, le numéro 1 mondial pourrait bien faire son retour en Italie. Plus revu depuis le 21 avril et son échec contre Dusan Lajovic, en quart de finale du tournoi de Banja Luka, le Djoker a repris l'entraînement du côté de Marbella, au Puente Romano Tennis Club.

Djokovic de retour à l'entraînement

Tandis que le Masters 1000 de Rome espère pouvoir compter sur Rafael Nadal et Novak Djokovic, cela semble bien parti pour le deuxième nommé. Gêné au coude à Monte-Carlo, le "Djoker" avait été éliminé en 8e de finale par Lorenzo Musetti et il avait affiché une colère noire après son élimination. Djokovic va maintenant continuer de s'entraîner au maximum afin de récupérer toutes ses capacités en vue du Masters 1000 de Rome et pouvoir se préparer au mieux pour Roland-Garros fin mai.