Rome: Coric passe comme un avion

Contraint de batailler en 3 sets pour son entrée en lice face au grand espoir canadien Félix Auger-Aliassime (18 ans), le... moins jeune Borna Coric (22 ans) n'a en revanche pas traîné sur le court ce mardi au Masters 1 000 de Rome.

Le Croate, qui restait sur une élimination dès le premier tour à Madrid, se hisse de manière expéditive en 8e de finale en balayant le qualifié britannique Cameron Norie en moins d'une heure de jeu (57') et 2 sets secs (6-2, 6-2).

Le 15e joueur mondial et tête de série n°13 dans la capitale italienne affrontera au prochain tour le vainqueur de la rencontre entre le Portugais Paulo Sousa et le très attendu Roger Federer (n°3), dont ce sera le grand retour au Foro Italico pour la première fois depuis... 2015.

Borna ❤️ Roma



The Croatian entered draw winless at @InteBNLdItalia but now he's into third round with a 6-2 6-2 win over Cameron Norrie.