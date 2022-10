Rolex Paris Masters : Un triste record égalé cette année pour les Français ?

Quatre Français invités

1989-2022, même combat ? Il y a 33 ans, seulement quatre joueurs français avaient pris part au tournoi qui s’appelait encore « Open de Paris-Bercy », et qui avait été remporté par Boris Becker au détriment de Stefan Edberg. A l’époque, Fabrice Santoro, Guy Forget, Henri Leconte et Yannick Noah avaient défendu les couleurs tricolores, les trois premiers grâce à une invitation des organisateurs. Cette année, il se pourrait que le contingent français soit aussi faible. Un seul joueur entre directement dans le tableau final : Gaël Monfils, actuel 41eme joueur mondial.Il annoncera dans les prochaines heures, en fonction de ses sensations à l’entraînement, s’il tente sa chance quand même à Bercy, ou s’il met un terme à sa saison.Aux 44 joueurs admis directement dans le tableau final (Reilly Opelka, Nick Kyrgios et Alexander Zverev ont déclaré forfait et ont été remplacés par John Isner, Sebastian Korda et Andy Murray) s’ajouteront en effet sept qualifiés, quatre invités et un « exempté spécial », statut réservé à un joueur disputant les demi-finales d’un tournoi précédent (Vienne ou Bâle, en l’occurrence) et n’entrant pas dans le tableau final. La liste des wild-cards a été dévoilée ce mercredi. Tous les autres tricolores (Bonzi, Moutet, Halys, Lestienne, Gaston, Humbert, Paire...) devront passer par les qualifications s'ils ne jouent pas ce week-end dans un autre tournoi. Combien de Bleus passeront le cut ? Réponse dimanche soir. Rappelons que l’an passé, sept Bleus avaient disputé le Rolex Paris Masters : les entrants directs Monfils (tête de série), Paire et Mannarino, les invités Gasquet, Herbert et Rinderknech, et le qualifié Gaston, qui avait réussi un formidable parcours en atteignant les quarts de finale.