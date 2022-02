Rolex Paris Masters : Pioline nommé directeur

🎙️ @GillesMoretton "Fort de son expérience d’ancien joueur professionnel et de co-directeur du Masters 1000 parisien, Cédric possède une véritable expertise pour ce poste. Je lui souhaite beaucoup de réussite." #RolexParisMasters



Pioline n'a joué qu'un quart à Bercy

Co-directeur du Rolex Paris Masters entre 2003 et 2009, Cédric Pioline monte en grade ! L’ancien tennisman français, âgé de 52 ans, a été nommé directeur du prestigieux Masters 1000 ce mercredi, sur proposition de Gilles Moretton, président de la Fédération française de tennis, validée par le Comité exécutif de la FFT. Il ainsi succède à Guy Forget, dont le contrat de directeur du Rolex Paris Masters et de Roland-Garros n’avait pas été reconduit le 31 décembre dernier. "Je suis très honoré d'avoir été choisi par la FFT pour devenir le nouveau directeur du Rolex Paris Masters à partir de 2022, a réagi Cédric Pioline.. » Même satisfaction du côté de Gilles Moretton : « Je suis très heureux que Cédric Pioline devienne le nouveau directeur du Rolex Paris Masters. Fort de son expérience d’ancien joueur professionnel et de co-directeur du Masters 1000 parisien, il possède une véritable expertise pour ce poste. Avec son état d’esprit exemplaire et sa grande détermination, je suis convaincu qu’il relèvera ce nouveau challenge avec succès. Je lui souhaite beaucoup de réussite. »Cédric Pioline a également été responsable du haut niveau masculin à la FFT de 2007 à 2009 avant d’occuper le poste de capitaine adjoint de l’équipe de France de Coupe Davis aux côtés de Yannick Noah de 2016 à 2018. Son rôle de directeur conduira notamment Cédric Pioline a être l’interlocuteur privilégié des joueurs ainsi que des instances internationales, et tout particulièrement de l'ATP, et il travaillera également en étroite collaboration avec les partenaires et les diffuseurs du Masters 1000 parisien.. Ironie du sort, il n’a en revanche jamais vraiment brillé à Bercy, avec seulement un quart de finale (en 1999 contre Michael Chang) et un huitième de finale (en 1994 contre Chang également).