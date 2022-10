Rolex Paris Masters : Nadal sera là, Monfils toujours incertain

Monfils va se décider dans les prochains jours

A ce jour, seuls Alexander Zverev, Nick Kyrgios et Reilly Opelka sont officiellement forfait pour le Rolex Paris Masters, qui se déroulera la semaine prochaine. Une incertitude plane encore sur la présence de Novak Djokovic, mais ce lundi, un doute a été levé, si l’on en croit le média des Iles Baléares IB3 : Rafael Nadal sera bien présent à Bercy. Le joueur espagnol se prépare actuellement au sein de son académie avec son entraîneur Carlos Moya et son kiné Rafael Maymo pour ses deux derniers tournois de la saison : Bercy et le Masters de Turin, deux tournois qu’il n’a encore jamais remportés durant son immense carrière.Un tournoi lors duquel il n’avait pas caché être contrarié par les problèmes rencontrés par sa femme durant sa grossesse. Finalement, leur petit garçon, prénommé Rafael, est né le 8 octobre. Très discret sur sa vie privée, il n’a dévoilé aucune photo, mais a assuré dans un message publié le 13 octobre que tout allait bien. Il va donc disputer pour la neuvième fois le Rolex Paris Masters, dont il a été finaliste en 2007 (contre Nalbandian), et où il reste sur deux demi-finales (forfait contre Shapovalov en 2019, défaite contre Zverev en 2020) et un forfait l'an passé.Quant à Gaël Monfils, qui quant à lui est papa d'une petite Skaï depuis le 15 octobre et n'a plus joué depuis son abandon contre Jack Draper à Montréal au mois d'août en raison d'une blessure à un pied, il a donné de ses nouvelles ce lundi via Twitter : "Hello les amis, j’espère que vous allez bien. Je vis actuellement l’une des plus belles périodes de ma vie avec l’arrivée de notre fille Skaï. Elina et moi profitons de chaque moment avec elle. Ces prochains jours, je ferai plusieurs petites annonces…." D'ici vendredi, jour du tirage au sort, on devrait en savoir plus sur ses sensations. Rappelons que Monfils est le seul Français qui sera admis directement dans le tableau final de Bercy, alors que tous les autres tricolores devront passer par les qualifications ou espérer une wild-card, sauf s'il y a d'autres forfaits d'ici là.