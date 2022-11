Rolex Paris Masters : Moutet n'a pas résisté à Tsitsipas

Make that win No. 59 for @steftsitsipas in 2022! 🔥

Moins de 24 heures après sa victoire acquise aux dépens de Cameron Norrie dans la nuit de mercredi à jeudi (match terminé au-delà de 3h du matin), Corentin Moutet retrouvait les courts du Rolex Paris Masters ce jeudi pour disputer son 8eme de finale contre Stefanos Tsitsipas. Une montagne. Cependant, malgré la difficulté de la tâche et le manque de temps de récupération, le Français a bataillé avec ses armes jusqu'au bout.(6-3, 7-6 (3) ).Costaud au service, le numéro 5 mondial n'a pas concédé la moindre balle de break au Tricolore. Outre cet ingrédient on ne peut plus précieux, il a bâti son succès sur les points arrachés au filet (22/31).actuellement en cours. Ensuite en demi-finale, le gagnant de cette partie de tableau verra probablement se dresser sur sa route l'un des grands favoris du tournoi parisien: Novak Djokovic.