Norrie passe, Karatsev casse

Djokovic, Medvedev et Zverev sont fixés

ROLEX PARIS MASTERS (France, Masters 1000, dur intérieur, 3 084 450€)

1er tour

Mannarino (FRA)

Monfils (FRA, n°15)

Gasquet (FRA, WC)

Herbert (FRA, WC)

Gaston (FRA, Q)

Rinderknech (FRA, WC)

Paire (FRA)

Adrian Mannarino s'est montré solide. Ce lundi, le Français, 59eme joueur mondial, s'est qualifié pour le deuxième tour du Rolex Paris Masters, sur dur intérieur, contre le Géorgien Nikoloz Basilashvili, 21eme joueur mondial et finaliste de la dernière édition d'Indian Wells. Une victoire acquise en deux manches (6-2, 6-4) et 1h17 de jeu. Dans la première manche, le Géorgien s'est montré incapable de remporter un seul de ses trois derniers services, malgré une balle sauvée, et malgré un débreak dès sa première mise en jeu perdue. Nikoloz Basilashvili a ensuite cédé, sur un ultime jeu blanc du Français (6-2).A ce moment-là, le 21eme joueur mondial menait 4-2. Mais en perdant alors ses deux ultimes services, et malgré un dernier jeu âprement disputé, avec pas moins de trois balles de double-break manquées, le mieux classé des deux a fini par rendre définitivement les armes. De son côté, dans ce même fameux dernier jeu, Adrian Mannarino, après avoir dû justement sauver trois balles de débreak, a fini par avoir le dernier mot, à sa deuxième opportunité (6-4). Au prochain tour, il affrontera le Serbe Miomir Kecmanovic, 69eme joueur mondial et issu des qualifications, ou son compatriote Gaël Monfils, 22eme joueur mondial et tête de série n°15.Entrée en lice tranquille pour Cameron Norrie. Récemment vainqueur du Masters 1000 d'Indian Wells, le Britannique s'est montré expéditif ce lundi au 1er tour du Rolex Paris Masters.Si l'entame de match était assez équilibrée entre les deux joueurs, Norrie a su accélérer au bon moment, à 2-2 notamment. Avec quatre jeux marqués de suite, le Britannique a logiquement pris les commandes, avant de ne laisser que des miettes dans la deuxième manche. Au prochain tour, il affrontera Filip Krajinovic ou Reilly Opelka.Chahuté par Sebastian Korda d'entrée, le Russe avait cependant trouvé les ressources pour réagir et recoller. Finalement, dans un dernier jeu décisif, le 16eme mondial a perdu un service de trop et l'Américain en a profité pour rejoindre le 2eme tour, lors duquel il sera opposé à Marin Cilic ou Alejandro Davidovich Fokina.Premier jour et premier long combat au Rolex Paris Masters.Mal parti et possiblement touché à un moment, l'Italien a cependant su réagir pour ne pas laisser son adversaire continuer tranquillement son chemin. Après deux manches disputées, c'est bien le 40eme mondial qui a gagné le droit de jouer contre Novak Djokovic au 2eme tour. Dans le même temps, Ilya Ivashka s'est montré plus autoritaire que l'Espagnol Albert Ramos-Viñolas, battu en deux sets (6-3, 7-6) et 1h36 de jeu.A noter également, la qualification de Dusan Lajovic contre l'Américain Mackenzie McDonald (6-3, 6-4). Le Serbe aura lui droit à un autre client, en la personne de l'Allemand Alexander Zverev.- Byebat Fognini (ITA) : 6-1, 6-7 (6), 7-6 (5)bat Basilashvili (GEO) : 6-2, 6-4Kecmanovic (SER, Q) -bat Delbonis (ARG) : 6-2, 6-1Krajinovic (SER) - Opelka (USA)Sonego (ITA) - Fritz (USA)- Bye- ByeHarris (AFS) - De Minaur (AUS)Djere (SER) - Musetti (ITA, LL)Duckworth (AUS) - Bautista Agut (ESP, n°14)Auger-Aliassime (CAN, n°9) - Mager (ITA, Q)Murray (GBR, WC) - Koepfer (ALL, LL)Paul (USA, Q) - Struff (ALL)- Bye- Byebat Evans (GBR) : 2-6, 7-5, 7-5Tiafoe (USA) - Giron (USA, Q)Millman (AUS) - Schwartzman (ARG, n°11)Dimitrov (BUL, n°16) -Khachanov (RUS) - M.Ymer (SUE, Q)bat McDonald (USA) : 6-3, 6-4- Bye- Bye- Alcaraz (ESP)- Carreño Busta (ESP, n°12)bat Karatsev (RUS, n°13) : 6-2, 6-7 (9), 7-6 (5)Cilic (CRO) - Davidovich Fokina (ESP)bat Ramos-Viñolas (ESP) : 6-3, 7-6 (2)- Bye