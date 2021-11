Rolex Paris Masters : La dotation pour les joueurs doublée grâce au public

Forget : "Peu de tournois peuvent dire "on a réussi à tenir les chiffres de 2019""

Novak Djokovic peut remercier le public parisien ! Grâce aux spectateurs, le Serbe va toucher environ 672 000 euros au lieu des 336 000 prévus, en remportant le Rolex Paris Masters ce dimanche aux dépens de Daniil Medvedev.Dès lundi dernier, jour férié, un record avait déjà été battu pour un premier jour du tournoi, avec 10 065 spectateurs. Toute la semaine, le succès ne s’est pas démenti, et les billets pour la finale avaient déjà tous trouvé preneur dès mercredi soir.« Le public est revenu nombreux. Après une année 2019 record avec plus de 140 000 billets vendus, jouer ce tournoi à huis clos l'année dernière a été extrêmement difficile pour nous et pour les joueurs. Aujourd'hui (cette année), on a vendu 120 000 billets, c'est une performance exceptionnelle sachant qu'on était à 60 000 il y a un mois, s'est réjoui l'ancien capitaine de Coupe Davis.En fonction du nombre de billets qu'on allait vendre, le prize money allait augmenter. Avec ce chiffre surprenant de 120.000 billets, on va doubler notre prize money et venir sur celui de 2019. Je ne sais pas si les joueurs le savent déjà, mais on est ravis d'avoir fait cette performance. Peu de tournois peuvent dire "on a réussi à tenir les chiffres de 2019". C'est aussi à mettre au crédit des joueurs qui, par la qualité du spectacle, ont incité les gens à venir. Il y a des jours où on a vendu plusieurs milliers de billets du jour au lendemain ». Avec l'épopée d'un Français (Hugo Gaston), quatre joueurs du Top 10 dans le dernier carré (Djokovic, Medvedev, Hurkacz, Zverev) et bien sûr ce manque de tennis chez les fans dû au huis clos de l'an passé, tous les ingrédients étaient réunis cette année.