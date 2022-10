Rolex Paris Masters : Kyrgios finalement forfait, Djokovic pas sûr d’y être

Djokovic sera-t-il à Paris ?

Petit coup dur pour les spectateurs ayant acheté leur billet pour le Rolex Paris Masters, qui débutera dans dix jours. Ceux qui souhaitaient voir Nick Kyrgios pour sa première dans l’antre de Bercy ne le verront pas. Le joueur australien, qui avait annoncé sa participation fin septembre, s’est retiré de la liste des inscrits, pour une raison encore inconnue. Le 21eme joueur mondial, auteur d’une très belle saison (victoire à Washington, finale à Wimbledon, même si elle ne lui a pas rapporté de points), n’a disputé qu’un seul tournoi depuis son quart de finale à l’US Open. C’était à Tokyo, où il a déclaré forfait pour son quart de finale contre Taylor Fritz en raison d’une blessure au genou. Le joueur de 27 ans a participé à une fête sur un bateau ce jeudi en Australie, si l’on en croit les vidéos qu’il a publiées sur Instagram, et il est officiellement toujours inscrit au tournoi de Bâle la semaine prochaine, mais on l’imagine mal faire un aller-retour en Suisse et ne pas venir en France.C’est Sebastian Korda, très en forme en ce mois d’octobre, qui le remplacera dans le tableau principal du Rolex Paris Masters, alors qu’Andy Murray est désormais le premier non-qualifié direct.Novak Djokovic, quant à lui, n’a plus joué depuis sa victoire au tournoi d’Astana il y a onze jours, qui lui a permis de se qualifier officiellement pour le Masters. Inscrit au tournoi de Bercy, dont il est le tenant du titre, le Serbe n’est pas sûr de s’y rendre. «», a déclaré son entraîneur Goran Ivanisevic au quotidien Sportske novosti. A Turin, l’actuel n°7 mondial visera son cinquième titre de la saison (après Rome, Wimbledon, Tel Aviv et Astana) et son cinquième Masters, lui qui l’avait gagné entre 2012 et 2015, mais n’a plus connu de réussite ensuite.