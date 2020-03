Rolex Paris Masters : Djokovic en finale contre Shapovalov, Nadal forfait

Mené 5-3 dans le jeu décisif, Djokovic sort deux points de folie

Nadal forfait !

Nadal : « J'ai ressenti quelque chose aux abdominaux »



Nous avons le regret d'annoncer qu'en raison du forfait de @RafaelNadal, le match qui devait l'opposer à @denis_shapo n'aura malheureusement pas lieu.

Shapovalov se qualifie donc pour la finale par W.O. #RolexParisMasters

PARIS-BERCY (France, Masters 1000, dur indoor, 5 791 280€)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Monfils (FRA, n°13) : 6-2, 6-2

Tsonga (FRA, WC)

Huitièmes de finale

Chardy (FRA, Q)

Monfils (FRA, n°13)

Tsonga (FRA, WC)

2eme tour

Moutet (FRA, LL)

Chardy (FRA, Q)

Monfils (FRA, n°13)

Paire (FRA)

Tsonga (FRA, WC)

Mannarino (FRA, WC)

1er tour

Moutet (FRA, LL)

Chardy (FRA, Q)

Humbert (FRA, WC)

Simon (FRA)

Monfils (FRA, n°13)

Paire (FRA)

Tsonga (FRA, WC)

Mannarino (FRA, WC)

Novak Djokovic n’est plus (virtuellement) le numéro 1 mondial. En revanche, sur le court, il reste le patron. Le Serbe l’a une fois de plus démontré samedi face à Grigor Dimitrov lors de la première demi-finale du Rolex Paris Masters en dominant le Bulgare à l’issue d’une superbe empoignade et d’une magnifique démonstration de force du « Djoker ».(un set perdu seulement avant samedi, au premier tour contre Ugo Humbert), au point que beaucoup de spécialistes le voyaient jouer les trouble-fête jusqu’au bout. Le Serbe, qui abandonnera son trône à son rival Rafael Nadal lundi, se hisse donc de nouveau en finale, un an après avoir laissé filer contre le Russe Karen Khachanov l’occasion d’inscrire pour la cinquième fois son nom au palmarès de l’épreuve.Qualifié également pour sa 50eme finale en Masters 1 000,face au héros du Masters 2017. Mené 5-3, le bourreau de Stefanos Tsitsipas, la veille en quarts, a alors sorti de sa raquette deux points de génie pour combler tout de suite son handicap, et profiter ensuite de sa première balle de set pour basculer en tête. Contraint alors de remporter les deux sets suivants face à un « Djoko » de retour dans les hautes sphères, Dimitrov n’a pas mis longtemps avant de craquer de nouveau, alors que, comme dans la manche précédente, les deux joueurs étaient à égalité 2-2. Le seul break de cette demi-finale de toute beauté, conclue ensuite sans sourciller par le Serbe. Lundi, Djokovic ne sera plus numéro 1 mondial, au profit de Rafael Nadal. Dimanche, il pourrait pourtant rappeler face à Denis Shapovalov que raquette en main, il reste le meilleur.Transformé en cocote-minute le temps de la première demi-finale, le court central de l’AccorHotels Arena s’est glacé à l’annonce du speaker officiel du tournoi Marc Maury. « Nous avons le regret d’annoncer que Rafael Nadal est forfait », a fait savoir l’Auvergnat devant un public qui se languissait à l’idée de suivre l’opposition entre les deux gauchers que sont l’Espagnol et Denis Shapovalov, qui rejoint donc Novak Djokovic en finale sans jouer après avoir déjà profité de l’abandon au bout de quatre jeux de Gilles Simon au premier tour. Le jeune Canadien disputera là sa première finale en Masters 1000. Quant à Nadal, monstrueux depuis sa défaite en demi-finales à Wimbledon contre Roger Federer (quatorze victoires en… quatorze matchs) et systématiquement demi-finaliste dans tous les tournois qu’il a joués depuis le 4 mars, il se retrouve de nouveau dans le flou, avec ceSurtout si le malheureux du jour devait également renoncer au Tournoi des Maîtres. Pour le moment, il n’en est rien. « Pour le Masters, a poursuivi l'Espagnol, je ferai tout ce que je peux pour être prêt. Mais je ne peux pas répondre encore à cette question aujourd'hui, a avoué ensuite l’intéressé, venu s’expliquer devant la presse. Il faut attendre car dans les premières heures, les images ne montrent pas précisément la gravité de la blessure. Je dois repasser des tests pour connaitre l'étendue des dégâts. J'espère vraiment être au Masters, mais je ne peux pas le garantir à cent pour cent »., l’obligeant à jeter l’éponge. « Ce matin (samedi, NDLR), je me suis bien entraîné mais sur un des derniers services de mon échauffement, j'ai ressenti quelque chose aux abdominaux (…) Le docteur m'avait dit d'attendre un peu. Mais quand je suis revenu sur le court, la douleur était toujours là. Cette blessure ne m'autorise pas à servir comme je le voudrais pour être compétitif et, surtout, il y avait aussi un risque d'aggraver la blessure en jouant. Alors j'ai suivi la recommandation du docteur. » Une décision que l’Espagnol a attendu le tout dernier moment pour prendre. A son plus grand désespoir.« Je suis désolé d'être dans cette situation, c'est dur parce que tout allait bien. Ma blessure à la main allait beaucoup mieux. C'est triste pour moi parce que j'étais en position de faire quelque chose de bien ici. Je jouais un super tennis, j'ai pris beaucoup de plaisir dans mes trois matches. J'aime jouer ici, j'aime la salle, le public. Mais je devais prendre cette décision. » Espérons pour le nouveau numéro 1 mondial qu'il n'en aura pas une autre (et similaire) à prendre dans les prochains jours.Djokovic (SER, n°1) - Shapovalov (CAN)bat Dimitrov (BUL) : 7-6 (5), 6-4bat Nadal (ESP, n°2) : forfaitbat Tsitsipas (GRE, n°7) : 6-1, 6-2bat Garin (CHI) : 6-2, 7-5batbat: 7-6 (4), 6-1bat Edmund (GBR) : 7-6 (7), 6-1bat De Minaur (AUS) : 6-3, 6-4bat: 6-7 (4), 6-4, 7-6 (6)bat Thiem (AUT, n°5) : 6-3, 6-2bat A.Zverev (ALL, n°6) : 6-2, 5-7, 6-2bat Albot (MOL) : 4-6, 6-4, 6-1bat Struff (ALL) : 2-6, 6-4, 7-6 (6)bat Wawrinka (SUI, n°16) : 6-4, 6-4bat: 7-6 (2), 6-4bat Schwartzman (ARG, n°14) : 7-5, 6-3bat Bautista Agut (ESP, n°9) : 7-6 (2), 7-6 (1)bat Fritz (USA) : 7-6 (3), 6-3bat Medvedev (RUS, n°4) : 4-6, 6-2, 6-4bat Isner (USA, n°15) : 7-6 (5), 7-6 (5)bat Goffin (BEL, n°12) : 7-5, 6-3bat Raonic (CAN) : 7-6 (5), 5-7, 6-4bat Verdasco (ESP) : 6-1, 6-3bat Fognini (ITA, n°11) : 3-6, 6-3, 6-3bat: 6-4, 7-6 (4)bat Seppi (ITA, LL) : 7-6 (5), 7-6 (6)bat Khachanov (RUS, n°8) : 7-6 (5), 3-6, 7-5bat Berrettini (ITA, n°10) : 6-4, 6-3bat Cilic (CRO) : 7-6 (3), 7-6 (5)bat: 7-5, 6-4– Byebat Lajovic (SER) : 6-4, 1-6, 6-3bat Berankis (LIT, Q) : 6-4, 6-3– Bye– Byebat Djere (SER) : 6-1, 6-4bat Tiafoe (USA) : 7-6 (6), 3-6, 6-4– Bye– Byebat Querrey (USA, Q) : 5-7, 6-3, 7-5bat Cuevas (URU) : 6-4, 6-3– Bye– Byebat: 4-6, 6-1, 6-2bat Norrie (GBR, Q) : 6-3, 6-2– Bye– Byebat Coric (CRO) : 3-6, 6-4, 6-3bat: 2-2, abandon– Bye– Byebat Dzumhur (BOS, LL) : 7-5, 6-4bat Basilashvili (GEO) : 6-3, 6-2– Bye– Byebat Nishioka (JAP, Q) : 4-6, 7-5, 6-2bat Rublev (RUS) : 4-6, 7-5, 6-4– Bye– Byebat Hurkacz (POL) : 7-6 (5), 6-4bat Ruud (NOR, Q) : 6-4, 6-2– Bye