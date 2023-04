Roland-Garros : vers une absence de Dominic Thiem à la Porte d'Auteuil ?

Gros coup de tonnerre pour Dominic Thiem ? L'Autrichien, actuellement 101e mondial et double finaliste de Roland-Garros, pourrait bien manquer l'édition 2023 du Grand Chelem français. Ainsi, il se trouve que la liste des engagés a été dévoilé et que Thiem n'en fait pas partie actuellement. La raison ? Le cut d’admission est à 98 étant donné que pas moins de sept joueurs, dont Gaël Monfils et Jérémy Chardy, ont activé leur classement protégé – une faveur accordée à des blessés de longue durée – et pourront évoluer Porte d’Auteuil. Treize Français figurent parmi les engagés cette année à Roland-Garros.

Double finaliste

Très bon sur terre battue, Thiem pourrait bien manquer un Grand Chelem où il a atteint deux fois la finale, lui qui va sûrement devoir passer par l'épreuve des qualifications. Ainsi, il faudrait que trois forfaits soient officialisés avant le début du Grand Chelem pour que l'ancien numéro 2 mondial soit directement qualifié. Amélie Mauresmo va-t-elle prendre une décision forte en évitant à Thiem de passer par les qualifications ? Rien n'est moins sûr. Concernant les Français, treize sont engagés avec Richard Gasquet, Benjamin Bonzi, Adrian Mannarino, Grégoire Barrère, Constant Lestienne, Corentin Moutet, Quentin Halys, Ugo Humbert, Arthur Rinderknech, Luca Van Assche et Alexandre Müller et donc Gaël Monfils et Jérémy Chardy, qui bénéficient d’un classement protégé. Hugo Gaston est le premier non-entrant côté tricolore pour le moment.