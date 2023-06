Roland-Garros : Nadal éjecté du top 100, une première depuis plus de 20 ans, Djokovic de retour comme n°1

Pour Rafael Nadal, ce lundi 12 juin va rester comme une triste date. Le Taureau de Manacor, absent de Roland-Garros cette année et qui a vu Novak Djokovic l'emporter pour ainsi empocher un 23e titre en Grand Chelem, vient d'être éjecté du top 100 du classement ATP. C'est une véritable déflagration pour l'Espagnol, qui n'avait plus été hors du top 100 depuis plus de vingt ans. Ce lundi 12 juin, Nadal passe au 136e rang du classement ATP, lui qui n'avait plus connu un tel classement depuis mars 2003, soit une éternité. L'Espagnol va en plus continuer à descendre dans ce classement ATP puisqu'il a annoncé qu'il ne reviendrait pas avant plusieurs mois sur les courts de tennis.

Djokovic retrouve sa place de numéro 1 mondial

Nadal regarde donc désormais le top 10 de très loin, alors que Novak Djokovic vient de retrouver sa place de numéro 1 mondial. Vainqueur du côté de la Porte d'Auteuil de son troisième Roland-Garros, Djokovic est entré dans la légende en devenant le recordman du nombre de titres en Grand Chelem chez les hommes avec 23 sacres. Le Serbe repasse numéro 1 mondial devant Carlos Alcaraz, qui descend de son trône et se trouve n°2. En troisième place, on retrouve Daniil Medvedev, éliminé dès le premier tour à Roland-Garros. Casper Ruud, finaliste face au Djoker, reste 4e mais avec seulement 40 points d'avance sur Stefanos Tsitsipas, 5e. Djokovic, âgé de 36 ans, est n°1 pour une 388e semaine au classement ATP, améliorant son record qu'il détient depuis février dernier lorsqu'il avait détrôné Steffi Graff pour devenir l'unique recordman du nombre de semaines en tant que n°1, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Steffi Graff était à 377 semaines et Djokovic compte désormais onze semaines de plus.