Rafael Nadal annonce être positif au Covid-19

"J'ai été testé positif lors d'un test PCR qui a été réalisé à mon arrivée en Espagne", a indiqué le joueur espagnol sur Twitter. "Je suis en train de passer des moments désagréables mais j'espère aller mieux petit à petit", a ajouté le vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem, âgé de 35 ans. "Confiné" chez lui, le joueur a précisé que son "calendrier" dépendra de son "évolution". Cette annonce intervient à moins d'un mois de l'Open d'Australie que le N.6 mondial a prévu de disputer.

Absent depuis cet été à cause d'une blessure au pied gauche -- il souffre du syndrome de Muller-Weiss, une maladie dégénérative provoquant une déformation de l'un des os situés dans la partie centrale du pied --, Nadal a manqué cette année Wimbledon et l'US Open. L'ancien numéro un mondial a repris vendredi la compétition au tournoi d'exhibition d'Abou Dhabi, où il voulait avant tout évaluer sa condition physique. Il y a perdu face à Andy Murray et Denis Shapovalov. Lors de ce tournoi, Rafael Nadal a été photographié sans masque avec l'ex-roi d'Espagne, Juan Carlos, âgé de 83 ans, qui y a fait une rare apparition publique alors qu'il est en exil aux Émirats arabes unis en raison de soupçons de malversations.