Quimper 2 : 482 jours plus tard, Pouille a gagné un match !

Pouille opposé à Istomin ou Kamke en 8emes de finale



Une victoire qui fait du bien 😉✔️ @lecoqsportif @babolat pic.twitter.com/ravAJ9IosW

— Lucas Pouille (@la_pouille) February 1, 2021

Resté plus d'un an sans remporter le moindre match,Pouille, redescendu au 74eme rang mondial - la faute notamment à une blessure à un coude qui l'avait tenu éloigné des courts pendant dix mois et l'avait obligé à finir par se faire opérer, en juillet dernier - s'est imposé en trois sets (7-5, 4-6, 6-2) au 1er tour de ce Quimper 2 aux dépens de l'Allemand Yannick Maden, classé, lui, 173eme à l'ATP. Après que Maden, sorti au 2eme tour la semaine dernière dans le Finistère par le Français Benjamin Bonzi, futur demi-finaliste, a égalisé à une manche partout en remportant le deuxième set, tout s'est joué dans la dernière manche entre Pouille et l'Allemand. Le Nordiste a alors rapidement breaké son adversaire pour s'envoler au tableau d'affichage et terminer rapidement le travail.Sorti d'entrée sept jours plus tôt sur ce même court par le Slovaque Filip Horansky, là aussi en trois manches (6-4, 5-7, 6-4),La saison dernière, uniquement en lice à Indian Wells, le tout jeune papa s'était incliné face à l'Américain Noah Rubin. Le joueur classé au 10eme rang mondial au meilleur de sa carrière, en mars 2018, fait donc déjà mieux avec ce succès de lundi face à Maden. A celui qui a le sentiment d'entamer une seconde carrière après cette si longue absence d'enchaîner une deuxième victoire, mercredi en huitièmes de finale de ce Quimper II. Pouille sera opposé à l'Ouzbek Denis Istomin (183eme) ou à un autre Allemand Tobias Kamke (235eme), qui s'affronteront mardi. A la clé, un éventuel deuxième match gagné en 484 jours pour le natif de Grande-Synthe.