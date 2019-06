Queen's: Simon en finale

Au lendemain de son succès, en 3h20 de jeu, face à son compatriote Nicolas Mahut, Gilles Simon n’a cette fois eu besoin "que" de 2h37 pour venir à bout de Daniil Medvedev samedi, en demi-finales du tournoi du Queen's.

Le Tricolore, 38e mondial, s’impose encore en trois manches (6-7[4], 6-4, 6-3) face au Russe, tête de série numéro 4, et affrontera, pour sa première finale de l’année, et la 22e de sa carrière, Felix Auger-Aliassime ou Feliciano Lopez.

Into the @QueensTennis final: @GillesSimon84 ➡️



The rallies to beat Daniil Medvedev 6-7(4), 6-4, 6-3. #QueensTennis pic.twitter.com/LomgHzEZxb