Queen's: Retour en double gagnant pour Murray 

Andy Murray est bel et bien de retour. L'Écossais et l'Espagnol Feliciano Lopez ont remporté, dimanche, le tournoi de double du Queen's. Les deux hommes se sont imposés en trois sets face à la paire Ram-Salisbury (7-6, 5-7, 10-5). Un retour à la compétition gagnant pour Murray qui n'avait plus joué depuis le 14 janvier, à l'Open d'Australie, à cause d'une blessure à la hanche.

Lopez, de son côté, s'est adjugé son deuxième trophée de la journée après avoir remporté le titre, en simple, contre Gilles Simon une heure plus tôt (6-2, 6-7, 7-6).