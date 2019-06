Queen's: Murray n’a "aucune douleur"

Qualifié, avec son partenaire de la semaine Feliciano Lopez, pour la finale du tournoi de double au Queen’s, Andy Murray a ensuite expliqué à la BBC qu’il ne ressentait plus "aucune douleur" à la hanche, dont il a été opéré pour la deuxième fois en janvier.

"Mais mon dos est un peu raide, a-t-il ajouté. Car en double, vous devez beaucoup plus vous baisser et vous retrouver accroupi. Et je n’y suis pas tellement habitué. J’ai un peu mal au bras à force de servir, mais je ne ressens aucune douleur à la hanche. C’est incroyable."

Avec l’Espagnol, l’Ecossais, qui jouera Wimbledon en compagnie de Pierre-Hugues Herbert, il affrontera Joe Salisbury et Rajeev Ram dimanche. A noter que Lopez doit également disputer la finale du simple, contre Gilles Simon, avant celle du double.

