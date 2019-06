Queen's: Les rencontres du jour annulées

La pluie a eu raison des rencontres de ce mardi au tournoi du Queen's. C'est seulement la troisième fois en 18 ans que les organisateurs de l'épreuve londonienne sont obligés de reporter tous les matches du jour au lendemain en raison des intempéries.

Stan Wawrinka, Stefanos Tsitsipas, Juan Martin Del Potro ou encore Lucas Pouille, qui devaient faire leur entrée en lice ce mardi, sont obligés de patienter.

Today was only the third complete washout in the last 18 years at #QueensTennis:



- 2011 final day (led to Monday final)

- 2012 first day

- 2019 second day pic.twitter.com/4U5mR8WT3C