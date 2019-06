Queen's: La pluie gâche la journée

Des soucis de programmation en perspective pour les organisateurs du prestigieux tournoi du Queen's, traditionnelle répétition avant la 3e levée du Grand Chelem sur gazon, qui aura lieu du 1er au 14 juillet.

Ce mercredi, la journée est en grande partie gâchée par la pluie qui s'est invitée en cours d'après-midi et empêche maintenant depuis plusieurs heures la reprise des rencontres. Au point qu'on pourrait ne pas rejouer avant demain jeudi.

Avec la perspective de voir les engagés être contraints de jouer deux rencontres au cours de la même journée afin de rattraper le retard qui serait pris. Au moment de l'interruption, c'et Stan Wawrinka qui était sur le court et faisait la course en tête face au Britannique Daniel Evans en menant 5 jeux à 3 dans le premier set. Le Français Lucas Pouille était lui sur le point de débuter sa rencontre face au jeune Jay Clarke (20 ans), autre sujet de sa Gracieuse Majesté.

