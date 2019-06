Queen's: Cilic perd (déjà) son titre

Tenant du titre au Queen's, Marin Cilic a été éliminé dès le 2e tour cette année sur le gazon londonien.

Le Croate, tête de série n°5 du tournoi, a été sorti en deux manches par l'Argentin Diego Schwartzman (6-4, 6-4).

Cilic va perdre 455 points au classement ATP et reculer au moins jusqu'au 17e rang. A la Race, le vainqueur de l'US Open 2014 pointe seulement à la 52e place.

@dieschwartzman is through to his first grass court quarterfinal with a 6-4 6-4 victory over 2018 #QueensTennis champion Marin Cilic! pic.twitter.com/MHZBcyGQXX