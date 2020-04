Quand Wimbledon a libéré Federer

Il en avait pleuré à chaudes larmes. Vainqueur de son premier tournoi du Grand Chelem à Wimbledon en 2003, alors qu’il n’avait que 21 ans, Roger Federer, avait réalisé un "rêve absolu en battant Mark PhilipPoussis en finale au All England Club. "Gamin, j'ai toujours blagué sur le fait que j'allais gagner ici et je l'ai fait.", avouait-il en contemplant ce trophée "si joli". Premier suisse à remporter un Majeur, il expliqua ensuite au Temps à quel point ce triomphe londonien l’avait "enfin libéré" : "Depuis ma tendre enfance, les attentes des gens dépassent mes propres espérances. Cette victoire à Wimbledon a quasiment agi comme une délivrance.."La suite allait lui donner raison, puisque le. Où il a connu quelques uns de ses plus beaux succès. Mais aussi de grandes désillusions, comme, qu’il avait dominé au même stade lors des trois années précédentes. Battu, dans la pénombre, après plus de 4 heures de jeu (6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7), il avait eu du mal à digérer ce revers et considérait, quelques mois plus tard, que ", lâchait-il ainsi au Figaro. Il faisait tellement sombre que je ne voyais plus rien. C'était l'un de ces matchs où l'on se dit qu'il aurait dû s'arrêter à égalité. Mais cela n'existe pas.", il y a perdu sa troisième finale contre Novak Djokovic l’été dernier mais revenait revanchard pour cette édition 2020. Forfait pour Roland Garros après une arthroscopie au genou droit le mois dernier, il devait effectuer son retour pour la saison sur gazon. Mais le Grand Chelem britannique a dû être annulé en raison de la pandémie de coronavirus. La nouvelle a "dévasté" le numéro 4 mondial , qui rêve d’un neuvième sacre à Wimbledon l’an prochain,. L’histoire serait belle…