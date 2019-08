Quand Djokovic évoque sa rivalité avec Federer...

Mais qui est le meilleur joueur de tous les temps ? Comme dans bien des sports, il est difficile de répondre avec une totale certitude à cette question au sujet du tennis, même si le "GOAT" (Greatest of All Time) est l'un des surnoms régulièrement attribués à Roger Federer. Mais pour l'actuel n°1 mondial Novak Djokovic, qui a battu le Suisse en finale de Wimbledon en juillet dernier, il est tout simplement impossible de trancher.

"On ne peut pas comparer le tennis d'il y a cinquante ans et le tennis d'aujourd'hui, estime ainsi le Serbe, cité par Tennis World USA. Laver, McEnroe, Connors, Lendl... Ils ont joué avec des raquettes en bois, c'était un autre genre de tennis. Le rythme du jeu, le circuit mondial... Qui sait quel niveau ces joueurs auraient pu atteindre ?" Et Djokovic de citer en exemple un certain... Rafael Nadal. "Il est devenu de plus en plus complet (au fil des ans), il a commencé à jouer un tennis incroyable", explique ainsi "Nole" au sujet de "Rafa."

Nous avons du respect l'un pour l'autre

Si Djokovic refuse de faire de Federer le plus grand, c'est aussi parce que le Serbe, pourquoi pas, pourrait prétendre à ce titre à la fin de sa carrière. Le "Djoker" lorgne ainsi deux records majeurs de "RF", celui du nombre de titres en Grand Chelem (20) et du nombres de semaines passées à la première place mondiale (301). Djokovic est à 16 tournois majeurs remportés, et à 265 semaines sur le trône. Potentiellement, dans un an, il pourrait avoir rattrapé son rival.

Au passage, Djokovic s'est exprimé sur sa relation avec Federer alors que, il y a quelques années, son ex-entraîneur Boris Becker avait déclaré qu'ils étaient de "faux-amis". "Nous avons une très bonne relation, assure ainsi "Djoko". Nous avons du respect l'un pour l'autre. OK, nous ne sommes pas amis, nous n'irons pas dîner ensemble. Nous sommes collègues, adversaires. C'est difficile d'être ami avec des gens que vous affrontez sur le court." Et Djokovic, à l'évidence, n'est pas sur le circuit pour se faire des potes...