Pour Paire, l'Asie c'est fini !

Ce n’est évidemment plus un scoop: la carrière de Benoît Paire est faite de hauts et de bas, soumise aux sautes d’humeur d’un joueur particulier et souvent incapable de maîtriser ses nerfs sur le court, où la moindre contrariété qu’elle soit d’ordre sportif ou même privé peut faire dérailler celui qui a pourtant réalisé en 2019 une de ses meilleures saisons, qu’il s’apprête à achever aux abords du Top 20 (il pointe cette au 23e rang mondial, ndlr) et fort de deux nouveaux titres inscrits à son palmarès (Marrakech, Lyon), ainsi que d’un huitième de finale atteint à Roland-Garros.

Mais à l’heure de revenir cette semaine à Paris pour y disputer le Masters 1000 de Bercy, l’Avignonnais avait pas mal de raisons de faire grise mine. Même le résultat du Clasico, écrasé dimanche soir au Parc des Princes par un PSG intouchable et vainqueur sans appel (4-0), était de nature à accabler ce supporter de l’OM, spectateur de cette nouvelle déconvenue phocéenne: "J'avais pris un coup sur la tête. J'ai assisté à ce match. Paris est largement meilleur que Marseille, il faut être réaliste, reconnaît-il. Il est dommage de ne pas avoir plus poussé que cela. Si on doit faire un débrief du match, j’aurais aimé qu’il y ait plus d’engagement."

"Je ne dormais plus..."

Vainqueur lundi de son match du premier tour face à Damir Dzumhur (7-5, 6-4), Paire n’a, il est vrai, pas que de bons souvenirs dans la capitale: "C'est vrai qu'à Paris, j'ai vécu un peu ici. De temps en temps, je venais, quand j'étais plus jeune. J'ai beaucoup de souvenirs sur ce Bercy, se remémore-t-il en conférence de presse. J'ai quitté Bercy à chaque fois dans des conditions difficiles. À un moment donné, c'est la séparation (avec Shy’m), à un moment donné c’est le fait que je me fais huer (en 2013), c’est les blessures. Pour moi, cela restera toujours un tournoi particulier. Quand je gagne ce soir, je suis très ému, cela me touche vraiment, ce n'est pas du cinéma. Je suis fatigué, parce que nerveusement ce n'est pas simple de venir jouer ici. J'ai pris du plaisir à gagner ce match et à sortir vainqueur. J’espère que ce sera le cas au prochain tour contre Gaël (Monfils), même si le plus important est de prendre du plaisir pour nous deux."

Et du plaisir, Paire, qui sait qu’il doit encore performer cette saison s’il veut conserver sa place dans l’équipe de France de Coupe Davis (*), n’en a pas trouvé dans sa récente tournée asiatique, qui l’a laissé à la limite du burn-out et en dette de sommeil. "Oui, déjà je suis parti malade de Metz. Cela ne m'a pas aidé avec le décalage horaire. Après je n’arrivais pas à dormir, mais ce n'est pas la première année. Je sais que ce décalage est très compliqué pour moi, explique-t-il. Cela peut paraître bête, pourtant je voyage dans tous les pays du monde et à chaque fois cela va, mais sur l'Asie, c’est impossible."

"Quand je ne dors pas, je suis très fatigué, je ne me sens pas bien dans ma tête. La seule façon pour moi de dormir, c'était de prendre des somnifères, ajoute-t-il. J’avais essayé contre Uchyama, mais je ne pouvais pas jouer. Je ne voyais pas la balle, j’étais dans le coaltar. C’était le même cas après Tokyo, je ne dormais plus. Je suis arrivé à Shanghai, sans dormir une seconde. Je devais faire un entraînement avec Hubert et après 10 minutes, il m’a dit: 'Fais une sieste sur le court'. Il ne me reconnaissait pas. Ce n'est pas du cinéma. Quand on ne dort pas, jouer un match de tennis, ce n'est pas que je ne le voulais pas, c’est simplement que c'était dur pour moi et physiquement impossible."

Lors de sa défaite contre Nikoloz Basilashvili à Shanghai, on l'entendra hurler sur le court: "J’ai envie de rentrer chez moi, libérez-moi, j’en peux plus d’être ici. J’en peux plus !" D'où sa décision: "La tournée asiatique, je pense que je la zapperai l'année prochaine. Ce n’est pas parce que je ne veux pas la jouer. C'est la fin de saison et la fatigue aussi. Je me retire d'ores et déjà de Shanghai, parce que pour moi c'est trop difficile."

(*) Paire a été retenu pour la Coupe Davis, programmée à Madrid (18-24 novembre), aux côtés de Gaël Monfils, Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut et Jo-Wilfried Tsonga.