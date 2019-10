Pékin: Tsitsipas retrouve le dernier carré

Si le Russe Karen Khachanov, tête de série n°4, aura été le premier à rejoindre les demi-finales du tournoi de Pékin en venant à bout de Fabio Fognini (n°6) en 3 sets (3-6, 6-3, 6-1), le Grec Stefanos Tsitsipas (n°3) l'y a rejoint en dominant pour la première fois l'Américain John Isner. Une victoire en 2 manches et 1h13 de jeu (7-6 [3], 6-3) pour le joueur hellène qui semble retrouver des couleurs en cette fin de saison.

Tsitsipas accède peut-être pour la 8e fois aux demi-finales en 2019, mais il n'avait plus été à pareille fête depuis le tournoi de Washington cet été, avant de subir notamment des éliminations prématurées dès son entrée en lice successivement à Cincinnati, Montréal, l'US Open et Zhuhai. Le n°7 mondial affrontera au prochain tour pour une place en finale le vainqueur du match opposant un autre Américain, Sam Querrey, et l'Allemand Alexander Zverev.

Semis for Stef



In straight sets, @StefTsitsipas earns his first career win over Isner to RSVP to his eighth final four of the year.#ChinaOpen pic.twitter.com/cqSyuZTAUG