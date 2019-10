Pékin: Thiem affrontera Murray

Au lendemain de sa victoire autoritaire sur Richard Gasquet, Dominic Thiem n'a eu besoin que de deux sets et 1h09 de jeu pour se défaire du Chinois Zhizhen Zhang (6-3, 6-3) au 2e tour du tournoi de Pékin.

Tête de série n°1 du tournoi, l'Autrichien s'offre ainsi un quart de finale de gala contre un revenant, l'ancien n°1 mondial Andy Murray.

Top seed @ThiemDomi pencils in a quarter-final showdown with Andy Murray after muscling past Zhang 6-3 6-3.#ChinaOpen pic.twitter.com/bSFSbTPr9a