Rafael Nadal, comme l'an dernier après sa victoire à Toronto, pourrait décliner Cincinnati.

Lorsqu'il lui a été demandé, après sa victoire en quarts de finale du Masters 1000 de Montréal contre Fabio Fognini (2-6, 6-1, 6-2), s'il serait présent dans l'Ohio, l'Espagnol n'a pas du tout confirme et est resté très évasif.

"Je suis en demies à Montréal, je ne pense pas à Cincinnati ou non... Une chose après l'autre. Finissons le tournoi avec les supporters, le staff... Et on verra."