Paris-Bercy: Une demie Federer-Nadal en perspective

Si Roger Federer, engagé cette semaine à Bâle, n’a pas encore confirmé sa présence à Paris, le maestro suisse était bien du tirage au sort du Masters 1000 de Bercy ce vendredi. Avec une partie de tableau à sa portée, naturellement, avant une potentielle demie contre Rafael Nadal, tandis que Novak Djokovic pourrait croiser successivement avec Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev dans l’autre moitié.

Ugo Humbert aura droit au premier tour à un choc contre le Bulgare Grigor Dimitrov ; Jo-Wilfried Tsonga en découdra avec le Russe Andrey Rublev ; Gilles Simon avec le Canadien Denis Shapovalov. Pour Gaël Monfils, Richard Gasquet et Adrian Mannarino, les affaires se corseront sérieusement au deuxième tour, avec en mire Benoît Paire, Novak Djokovic et Rafael Nadal.

Le tableau du #RolexParisMasters 2019 Here is the draw! pic.twitter.com/qS0rveuTKp