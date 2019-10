Très belle victoire pour Jo-Wilfried Tsonga lundi soir, au premier tour du Masters 1000 de Paris-Bercy, puisque le Français s'est joué du jeune Andreï Rublev en trois manches accrochées (4-6, 7-5, 6-4) et plus de deux heures de jeu. Il aura encore plus fort à faire au deuxième tour, puisque son prochain adversaire sera l'Italien Matteo Berrettini, neuvième mondial et exempté de premier tour dans la capitale.