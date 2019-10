Paris-Bercy: Tsitsipas prend son quart

Dans une revanche de la finale 2018 du Masters NextGen, Stefanos Tsitsipas (21 ans) a pris le meilleur sur Alex de Minaur (20 ans) en huitièmes de finale du Masters 1000 de Bercy.

Le Grec s'est imposé assez facilement (6-3, 6-4), et décroche à la fois son 50e succès de la saison et son 14e quart de finale de l'année.

Le n°7 mondial affrontera vendredi le Serbe Novak Djokovic ou le Britannique Kyle Edmund.

.@StefTsitsipas wins a rematch of the 2018 @nextgenfinals championship against De Minaur 6-3, 6-4.



