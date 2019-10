Paris-Bercy: Simon se blesse et abandonne

Le Bercy de Gilles Simon n'aura duré qu'une vingtaine de minutes. Le Français s'est blessé à la cuisse gauche alors qu'il affrontait le Canadien Denis Shapovalov au 1er tour du Rolex Paris Masters. Malgré l'intervention du kiné, "Gilou" a dû se résoudre à l'abandon (2-2, Ab.), et laisse Shapovalov affronter Fabio Fognini au prochain tour.

Gilles Simon is forced to withdraw from his match with Shapovalov through injury



