Paris-Bercy (Q): Chardy s’en sort et allume Moutet

Jérémy Chardy est le seul Français à s’être extirpé des qualifications pour intégrer le tableau principal du Masters 1000 de Paris-Bercy.

Le Palois a pour ce faire dominé son compatriote Corentin Moutet, après 2h46 d’échanges âpres et manifestement tendus.

"Mon adversaire a été compliqué, pas très respectueux, et l'arbitre a été très mauvais, dixit Chardy, ainsi relayé par L’Equipe. J'ai réussi à rester calme et dans ma bulle même si ce n'était pas facile tout au long du match. J'ai essayé de me concentrer sur mes schémas de jeu et des choses simples."