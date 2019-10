Paris-Bercy: Nadal a dû s'employer contre Mannarino

Rafael Nadal a eu besoin d'1h49 pour venir à bout d'Adrian Mannarino, ce mercredi, au 2e tour du Rolex Paris Masters.

Pour son premier match officiel depuis sa victoire à l'US Open (il avait déclaré forfait pour le Masters 1000 de Shanghai en raison d'une blessure au poignet), l'Espagnol a dû attendre les fin de sets pour breaker le gaucher tricolore (7-5, 6-4), auteur de 13 aces.

Assuré de reprendre la place de n°1 mondial, mais toujours en quête d'un premier titre à Bercy, Nadal affrontera Stan Wawrinka en huitièmes de finale.

Get the ready. Stan vs. Rafa is happening!@RafaelNadal handles Mannarino 7-5, 6-4 to set up a scintillating R3 match with Stan Wawrinka. #RolexParisMasters pic.twitter.com/RVBlTjeqRU