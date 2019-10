Paris-Bercy: Moutet cède contre Djokovic

Opposé pour la première fois à Novak Djokovic, au 2e tour du Rolex Paris Masters, Corentin Moutet s'est procuré deux balles de set dans la première manche face au n°1 mondial avant de finalement céder (7-6 [2], 6-4).

Le Serbe, quadruple vainqueur ici-même à Bercy, a paru quelque peu rouillé pour son entrée en lice, mais il se hisse tout de même en huitièmes de finale, où il affrontera le vainqueur de la rencontre Edmund-Schwartzman.

Pressure Master @DjokerNole is forced to save two set points but prevails in champion's style. He earns the first 7-6(2).#RolexParisMasters pic.twitter.com/j95RgmV6pC