Gaël Monfils a remporté le choc 100% français qui l'opposait à Benoît Paire, ce mercredi, 2e tour du Rolex Paris Masters.

Plus constant, et solide au service, le Parisien s'est imposé en deux manches (6-4, 7-6 [4]), et rallie les huitièmes de finale à Bercy.

Toujours en course pour une place au Masters, en cas de demi-finale cette semaine, Monfils sera opposé jeudi au Moldave Radu Albot.