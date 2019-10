Paris-Bercy: Lucky-loser, Moutet défiera Djokovic

Battu dimanche en qualifications, Corentin Moutet n'a pas manqué l'opportunité qui lui était donnée de profiter du forfait de Richard Gasquet à Bercy. Au 1er tour du Rolex Paris Masters, le lucky-loser tricolore a dominé le 34e joueur mondial, Dusan Lajovic, en trois sets (6-4, 1-6, 6-3), dans une rencontre assez décousue (22 coups gagnants et 37 fautes directes pour le protégé d'Emmanuel Planque).

Moutet (20 ans, 97e mondial) s'offre ainsi un 2e tour de gala puisqu'il défiera mercredi le n°1 mondial, Novak Djokovic. A noter que les joueurs français sont à cinq victoires en autant de rencontres depuis le début du tournoi.

Chardy ✅

Paire ✅

Tsonga ✅

Mannarino ✅

Moutet ✅



5 out of 5 for the French in Paris in 2019! #RolexParisMasters pic.twitter.com/fGOuF11PcO