Paris-Bercy: Humbert renversé par Dimitrov

Ugo Humbert n'a pas réussi à créer l'exploit contre Grigor Dimitrov, ce mardi, au 1er tour du Rolex Paris Masters. Pour sa deuxième apparition sur le Central de Bercy, le Lorrain (21 ans, 56e mondial), qui restait notamment sur une demi-finale à Anvers et une victoire au Challenger de Brest, a bien débuté avant de s'écrouler face au Bulgare (4-6, 6-1, 6-2). Au 2e tour, Dimitrov sera opposé au Belge David Goffin, tête de série n°12 du tournoi.

Coming from behind to win @GrigorDimitrov overcomes Humbert 4-6 6-1 6-2 to set a R2 match with Goffin.#RolexParisMasters pic.twitter.com/zOBesTHReS