Paris-Bercy: Djokovic écrase Tsitsipas

Novak Djokovic a pris une éclatante revanche vendredi à Paris sur Stefanos Tsitsipas, qui l’avait battu il y a trois semaines en quarts de finale à Shanghai et menait 2-1 au nombre des confrontations face au Serbe.

Le numéro un mondial s’est qualifié pour le dernier carré du Masters 1000 parisien, où il affrontera Grigor Dimitrov, en écrasant le Grec en deux petits sets et seulement 58 minutes de jeu (6-1, 6-2).

Quadruple vainqueur de l'épreuve, il va disputer sa sixième demi-finale dans la capitale française.

An absolute masterclass from @DjokerNole.



The top seed dismantles Tsitsipas 6-1, 6-2 to make his 6th @RolexPMasters SF



: @TennisTV pic.twitter.com/ZLDkY2SZdP