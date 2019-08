Paire n'a pas tout perdu

C'est sûr, Benoit Paire est souvent frustrant et énervant, de par son attitude et ses refrains "j'ai pas de chance" (pour rester poli) envoyés à tout bout de champ. Mais même s'il s'est incliné en finale du tournoi de Winston-Salem contre Hubert Hurkacz (6-3, 3-6, 6-3), c'est encore au moment où il a été le plus agaçant qu'il a réussi à revenir dans le match. Alors qu'il était mené un set, un break, l'Avignonnais semblait être encore moins dans son sujet qu'au début de la rencontre. Et pourtant...

On vous l'accorde, tout ça n'a donc pas servi au final à ce que Paire fasse comme Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer et Dominic Thiem, les quatre meilleurs joueurs du monde qui sont aussi les seuls à avoir remporté trois titres en 2019 (Open d'Australie, Madrid et Wimbledon pour le Serbe, Rome, Roland-Garros et Montréal pour l'Espagnol, Dubaï, Miami et Halle pour le Suisse, Indian Wells, Barcelone et Kitzbühel pour l'Autrichien). Au lieu de quoi, Paire reste ainsi bloqué à Marrakech et Lyon.

Malgré tout, cette semaine est à nouveau forcément positive pour le Français. Tête de série n°1, il s'est qualifié pour la finale en ayant passé un 6-0, 6-0 (après la perte du premier set 6-1) en demies à Steve Johnson et peut aborder l'US Open en confiance, lui qui avait démarré sa tournée d'été nord-américaine - à Montréal - par une élimination au premier tour contre Richard Gasquet. Il sera à nouveau n°2 tricolore à New York, passant de la 30e à la 26e place mondiale, soit un rang devant Lucas Pouille. A lui d'aller chercher son troisième tour face à Alexander Zverev, son adversaire théorique.