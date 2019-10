Paire: "La meilleure saison de ma carrière"

Battu par Gaël Monfils au 2e tour du Rolex Paris Masters, Benoît Paire en voulant un petit peu à son ami. "Je suis content pour lui qu'il soit dans le Top 10 mais il m'a pris mon Top 20 sur cette année", a regretté l'Avignonnais, qui devrait terminer 24e ou 25e mondial.

"Au niveau du classement, c'est ma deuxième meilleure saison mais en termes de qualité de jeu, en termes de niveau de jeu, en termes de solidité, c'est largement ma meilleure, a-t-il confié. La seule chose c’est que, maintenant, il y a pas mal de vainqueurs différents sur le tournoi, donc les points sont beaucoup plus hauts, mais je trouve que j'ai fait une super saison. J'ai deux titres, j’ai deux huitièmes de finales en Grand Chelem (Roland-Garros et Wimbledon), je ne l'avais jamais fait. C’est une saison complète, sur toutes les surfaces. Je dirais que le moment le plus important pour moi, où j’ai eu le plus de bonheur et le plus de tristesse, c’était à Roland-Garros. C’était en huitièmes de finale, première fois pour moi. Une ambiance incroyable à tous les matchs. Après, cela finit par une espèce de petit drame pour moi, où je mène 5-3 au cinquième contre Nishikori et où je perds. Ce sont des moments qui n’ont pas été faciles mais tellement beaux parce que j’ai communié avec le public ; ce sont des choses qui me font du bien. Aujourd’hui, je perds et j’arrive à sortir du court en étant content, en me faisant ovationner et en ayant pris du plaisir avec le public. Pour moi, cela restera une super victoire. Je dirais que le point positif, c’est d’avoir pris du plaisir avec tout le monde et d’avoir partagé avec les Français."

Paire a toutefois un dernier rendez-vous, la phase finale de la Coupe Davis, avec les Bleus, et Monfils. "On a tous les deux envie de faire quelque chose de bien, de montrer qu'on est capables de faire de belles choses", a expliqué Paire.