Open d'Australie (H) : Gasquet forfait lui aussi

Richard Gasquet has withdrawn from #AusOpen 2020 with a knee injury.

Get well soon @richardgasquet1 - hope to see you back at the Australian Open in 2021 🇦🇺🦘 pic.twitter.com/3K59DjoNJD



— #AusOpen (@AustralianOpen) January 11, 2020







Les forfaits s’accumulent à neuf jours du coup d’envoi de l’Open d’Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de la saison… Après Kei Nichikori (coude), Lucas Pouille (coude) et Juan Martin del Potro (genou), c’est Richard Gasquet qui est contraint de renoncer au voyage à Melbourne. Les organisateurs l’ont annoncé ce samedi, le Français étant toujours blessé au genou gauche. Redescendu à la 60eme place mondiale, le Biterrois de 33 ans avait déjà dû renoncer au Rolex Paris Masters en fin de saison dernière en raison de la même blessure. Il a donc disputé son dernier match fin octobre, à Bâle (défaite en trois sets au deuxième tour contre Roberto Bautista Agut).

Gasquet n'a plus joué à Melbourne depuis 2018



Cette saison 2019 de Richard Gasquet avait déjà été grandement perturbée par son opération à l’aine en janvier, qui lui avait valu une absence jusqu’au Masters 1000 de Madrid en mai. Il avait ensuite alterné le bon et le moins bon, mais avait notamment disputé une demi-finale à s’Hertogenbosch et à Cincinnati. Il va donc manquer pour la deuxième année d’affilée l’Open d’Australie, un tournoi qu’il a déjà joué à quatorze reprises et où il a atteint quatre fois les huitièmes de finale (en 2007, 2008, 201 et 2013), mais sans aller plus loin (défaites contre Robredo, Ferrer et deux fois contre Tsonga). Richard Gasquet est remplacé dans le tableau principal par le Japonais Yuichi Sugita (31 ans, 100eme).