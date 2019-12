Omnisport - Suisse : Federer deuxième sportif de l’année, derrière un lutteur

Au contraire de Bianca Andreescu au Canada et Stefanos Tsitsipas en Grèce, ce n’est pas un joueur de tennis qui a reçu le titre d’athlète de l’année en Suisse. Couronné en 2003, 2004, 2006, 2007, 2012, 2014 et 2017, Roger Federer a été battu cette année. Avec 21,59% des suffrages, la légende du tennis a été battue par le lutteur Christian Stucki (30,31%), vainqueur de la « Fête fédérale », la plus grande compétition de lutte suisse (variante de la lutte, qui se déroule en plein air sur une zone couverte de sciure). Vainqueur des tournois de Dubai, Miami, Halle et Bâle cette année et finaliste à Indian Wells et Wimbledon, Federer a devancé le vététiste Nino Schurter (15,99%), qui avait remporté le trophée d’athlète suisse de l’année en 2018, et qui a décroché son cinquième titre d’affilée de champion du monde cette année.

Kambundji récompensée

Du côté des femmes, le trophée est revenu à l’athlète Mujinga Kambundji (27 ans), médaillée de bronze des championnats du monde de Doha sur 200m, avec 38,5% des voix, devant la skieuse Wendy Holdener, championne du monde du combiné et de l’épreuve par équipes et troisième de la Coupe du Monde (17,4%), et la tenniswoman Belinda Bencic (14,9%), victorieuse des tournoi de Dubai et Moscou et demi-finaliste de l’US Open.